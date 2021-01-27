Eskişehir'de rüzgârın şiddeti saate 89 kilometreye ulaştı

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan ve şiddeti 89 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgâr sonucunda devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenikent Mahallesi Necati Yıldırım Sokak üzerinde gerçekleşti. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgâr sonucunda bir ağaç gövdesinden kırılarak park halindeki aracın üzerine düştü. Otomobilin tavan kısmı içeri çökerken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında otomobilin içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından araç, çekici ile olduğu yerden kaldırıldı.

"Otomobil kullanılamaz hale geldi"

Olay yerine gelen araç sahibi İlhami Onası, otomobilin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Onası, "Rüzgâr arabanın üzerine ağacı devirmiş. Araba pert ve kullanılmaz hale gelmiş. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırdı. Şuan da kaskoyu bekliyoruz. Geldikleri zaman ne diyeceklerini de bilmiyoruz. Polis ekipleri de geldi tutanak tuttu" şeklinde konuştu.

"Rüzgârın şiddeti saate 89 kilometreye ulaştı'

Meteorolojiden alınan verilere göre, gün içerisinde en yüksek rüzgâr şiddeti Kireçköy mahallesinde saatte 89 kilometre, Hasan Polatkan Havalimanı'nda ise saatte 72 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgâra karşı dışarda bulunan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarlarda bulunuldu.