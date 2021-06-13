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Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sokakları adeta göle çevirdi.

Eskişehir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sokakları adeta göle çevirdi.


Eskişehir'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur adeta bardaktan boşalırcasına yağdı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde daha şiddetli olan yağış dakikalar içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücülerin yoğun yağış altında ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi. Yağmurla birlikte oluşan gök gürültüsü ve yıldırımlar çıkardığı yüksek ses nedeniyle insanları tedirgin ederken, yağış yaklaşık yarım saat sürdükten sonra karabulutlar yerini güneşe bıraktı.

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