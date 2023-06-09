İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu, sokaklar sular içinde kaldı

Meteoroloji 3.

Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir için uyarısı yapılan sağanak yağmur ve dolu yağışı, öğle saatlerinden sonra kentin bazı kesimlerinde etkili oldu.


Eskişehir'de öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağış kentin birçok kesiminde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Gök gürültüsü ile birlikte etkisini gösteren sağanak yağışın, şehrin bazı kesimlerinde dolu yağışına dönüştüğü gözlemlendi.

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