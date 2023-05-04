Eskişehir'de sağanak yağmur etkili oldu

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren ara ara etkili olan sağanak yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yağmur aniden bastırınca bazı vatandaşların ıslanmamak için kafalarının üstüne hırka ve poşet geçirerek yoluna devam ederken, bazılarının ise dükkân girişlerine sığındığı görüldü. Kapalı alanların altında durmayı tercih etmeyen vatandaşlar ise esnaflardan şemsiye temin ederken, kaldırım ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Gün içerisinde hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.