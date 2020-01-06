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Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı

Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaptan okulların yarın da tatil olduğunun duyurulması bilgi kirliliğine neden oldu.


Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden sahte hesap açıldı. Açılan sahte hesapta eğitim öğretiminin yarın da (07.02.2020 tarihinde) kar yağışı nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Mesajın kısa sürede yayılmasıyla şehir merkezinde bilgi kirliliği yaşandı. Yetkililer tarafından ise kar tatili için Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinden yapılan açıklamanın dışında diğer bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Sahte hesapla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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