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Eskişehir'de sahte içki operasyonu

Eskişehir’de piyasaya sahte içki süren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de piyasaya sahte içki süren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan R.D. ile C.D.'nin evlerinde sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme, içki aromaları ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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