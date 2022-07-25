Eskişehir'de saman balyası mesaisi başladı

Eskişehir'de arpa buğday hasadının ardından, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin saman balyası mesaisi başladı.

Mihalıççık'ın Yunusemre Mahallesi'nde arpa ve buğday hasadının ardından, sapların saman balyası yapımına başlandı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan üreticilerin balya mesaisi sıcak havanın da etkisiyle oldukça zorlaşıyor. Kendi tarım arazilerinden yeterli saman balyasını elde edemeyen üreticiler, kilosunu ortalama 8 liradan aldığı balyaları ahırlarına taşıyor. Zorlu sürecin yaklaşık 2 ay daha devam etmesi öngörülüyor.