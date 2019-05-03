Eskişehir'de sanayi-üniversite buluşması gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencilerinin hazırladığı projeler ESO İdari Binasında açılan stantlarda sergilenerek sanayicileri ve üniversiteyi bir araya getirdi.

ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ve ESO öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda üniversite öğrenicisi ve sanayici katıldı. Proje Fuarı'nda ayrıca öğrenci projeleri değerlendirilerek bir de ödül töreni gerçekleştirildi. fuarın açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “ESOGÜ ve ESO destekleri ile hazırladığımız ve gerçekleştirdiğimiz proje fuarına katılan tüm öğrencilerimiz eminim ki uzun süredir buna hazırlanıyordu. İnovasyon ve networkun çok önemli olduğu bu çağda, mutlaka sanayicilerimiz ile iç içe olun, kartvizitleri toplayın. Türkiye'nin üretime ihtiyacı var ve ürettiğini mutlaka yurt dışına satması gerekiyor. Konularınız, alanlarınızda derinlemesine bilgi sahibi olursanız, bilin ki; başarılı olmak, katma değerli ürünler üretmek için önünüzde hiçbir engeliniz yok. Bir diğer önemli konu da, sanayiciler ile iç içe, tanışık olmak. Bizleri ziyaret edin, gelin iş konuşalım, burada sizlere her zaman yer var” dedi.

İnovasyona ihtiyaç var

Teknolojiyi yönetmek gerektiğine yönelik mesaj veren ESOGÜ Rektör Yardımcısı Ahmet Çabuk, “Teknolojiyi kullanmak yetmiyor. Üniversite ve sanayi işbirliklerinin dayandığı önemli bir nokta bilgiye dayalı ekonomiye geçiştir. Bu anlamda projeler üreten ESO'yu Endüstriyel Simbiyoz Projesi ile aldığı ödül için tebrik ederim. Bugün, bu fuar ile başlayacak ve Türkiye'nin sanayisine katma değer katan sanayiciler olarak hayatınıza devam edeceksiniz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geleceği sizlersiniz

Sanayi ve üniversitenin birlikte yer aldığı projeleri takdir ettiğini belirten AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, “Ticaret Odası Başkanlığı ve TOBB'da yönetim kurulu üyeliği yapmış ve şimdi de milletvekili olarak buradayım. ESO'nun Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak, Türkiye'de takdir ettiğim Eskişehir için önemli insanlardır. Öğrencilerimiz lütfen içinde bulunduğunuz anın kıymetini iyi bilin, sanayicilerle yakın ilişkiler kurun ve sanayici sizi tanısın, onlarla irtibat kurun. Mavi önlüklerinizi giyin ve bilgileriniz ile başarının yolunu aralayın. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Türkiye, insansız hava aracı, deniz altı, tank yapıyorsa sizlerin sayesinde yapıyor. Daha iyisini de yapacak o yüzden sizlerin sanayicilere dokunmanız gerekiyor” dedi.