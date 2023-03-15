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Eskişehir'de şap virüsü alarmı

Eskişehir’de alınan kararla birlikte şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketlerinin ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince durdurulduğu ve Belediyeye ait hayvan pazarının kapatıldığı bildirildi.

Eskişehir'de alınan kararla birlikte şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketlerinin ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince durdurulduğu ve Belediyeye ait hayvan pazarının kapatıldığı bildirildi.


Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, il içi ve il dışına yönelik olarak şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketlerinin ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince durdurulduğu bildirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarının ise kapatıldığı duyuruldu.

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