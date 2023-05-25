Eskişehir'de ‘Sazımızdan, sesimizden gönlünüze türküler' konseri yoğun ilgi gördü. Konsere; sanatseverler ve davetliler katıldı.

Eskişehir Kırmızı Toprak Muhtarlığı ve Vişnelik Mahallesi Muhtarlığı Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri, Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi salonun da sanatseverlerin ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Konserde; Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler seslendirildi. Konserin sunuculuğunu Yeşim Yüksel yaptı. Koro Şefi Sabri Kocaoğlu yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu; Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler söyleyerek izleyicilerin gönlünü fethetti.

İzleyiciler tarafından çok beğenilen ve büyük bir coşku ile izlenen, bol alkış alan konserde konuklar gönüllerince eğlendiler.