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Eskişehir'de "Şeb-i Arus" programı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği tarafından “Şeb-i Arus Hz.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği tarafından “Şeb-i Arus Hz. Mevlana'yı Anma ve 746'ncı Vuslat Yıldönümü Sema Töreni” düzenlendi.


Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat ettiği gece olarak adlandırılan Şeb-i Arus, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü ‘Düğün Gecesi' olarak tanımlanmıştır. Mevlana'nın vefat yıldönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak anılmaktadır.


Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Eskişehir'deki anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Öte yandan Sazova Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Anfi Tiyatro'da gerçekleştirilen anma programına; Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Ferda Tarzi ile vatandaşlar katıldı.

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