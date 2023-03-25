Eskişehir'de seçim kurullarında imza yarışı sürüyor

Eskişehir'de vatandaşlar, destekledikleri adayın Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na giderek imza vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza süreci dördüncü gününde devam ediyor. Destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için imza vermek isteyenler, seçim kurullarına gidiyor. Eskişehir'de de birçok kişi İl Seçim Kurulu binasında yer alan Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Seçim Kurulu'na giderek imzalarını attı. Destekledikleri adaya imza vermek isteyen vatandaşlar, 27 Mart tarihine kadar 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kuruluna giderek T.C. kimlik numaralarıyla imza verebilecek.