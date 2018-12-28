Eskişehir'de Selda Bağcan rüzgarı

Soğuk havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösteren Eskişehirliler konser alanına akın etti. Düzenlenen konserde sevilen sanatçı Selda Bağcan Eskişehirliler ile buluştu. Espark açık otopark alanında gerçekleştirilen konserde eserlerini seslendiren usta sanatçı, konser alanını dolduran Eskişehirlilere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkarak efsaneleşen eserleri okuyan Bağcan, "Bu konserimde sizlere kendi özgün bestelerimden oluşan protest şarkılar ve halkımızın türkülerini söyleyeceğim" dedi. Bağcan alanı dolduran binlerce seyirciye; Yaz Gazeteci Yaz, Tatlı Dillim Güler Yüzlüm, Yalan Dünya, Minnet Eylemem, Adaletin Bu mu Dünya, Denizlerin Dalgasıyım gibi eserleri ile hem duygulu hem de coşkulu anlar yaşattı.

Konserde Espark AVM Müdürü Berkay Damgacı ile birlikte sahneye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu gece sevgili Selda Bağcan ve arkadaşları ile birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu sahneye herkes çıkamaz, sadece Selda'lar çıkar, 50 yıllık bir anıt gibi dimdik duruyor. Bütün sanatçıların sesi gırtlağından çıkar ama Selda Bağcan'ın sesi yüreğinden çıkıyor. İnanın dünyada eşi benzeri olmayan mükemmel bir sanatçı. Bakın bu soğukta ekibi ile birlikte karşımızda. Onunla gurur duyuyoruz. Bu gece Selda ile birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Hepinize de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağcan da Başkan Ataç'a, çok güzel konuştunuz diyerek teşekkür etti. Daha sonra Başkan Ataç Selda Bağcan'a çiçek, Nazım Hikmet karikatürü ve ve Selda Bağcan yazılı Eskişehirspor forması armağan ederken, Berkay Damgacı da orkestra üyelerine Eskişehirspor atkısı takdim etti. Aldığı Nazım Hikmet karikatüründen ötürü de teşekkür eden Bağcan, "Bu güzel hediyeyi evimin en güzel yerinde saklayacağım" dedi.

Konser etkinliği havai fişek gösterisi ile son buldu.