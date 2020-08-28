İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü

Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı.

Eskişehir'de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden işçileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.