Eskişehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Eskişehir'de seyir halindeki bir araç cadde ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay öğlen saatlerinde, Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. O.A. yönetimindeki araçtan hareket halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine 65 yaşındaki sürücü aracını yolun kenarına çekti. Kısa sürede otomobilden çıkan dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.