Eskişehir'de ‘Sezon Ortası ve 49. Yıl Sanat Gecesi-1' konser programı

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu’nun 49.
Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu'nun 49. Sanat Yılı nedeniyle düzenlenen ‘Sezon Ortası ve 49.Yıl Sanat Gecesi-1' konser programı yoğun ilgi gördü.
Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki konser programını Ahmet Kızılok yönetti. Konuk sanatçı olan TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Semra Algül birbirinden güzel çeşitli yörelerden türküler söyledi. Konuk saz sanatçıları ise Altan Güvenç, Erdal Göçbak, Murat Vural ekibinden oluştu. Türk Halk Müziği Kol Başkanı: Süleyman Hadak, Başkan Yardımcıları: Mine Sağlam, Ebru Eskikent ekibinden oluştu. Türk Halk Müziği Gurubu: Cengiz Kılınç, Oğuz Kaya, İbrahim Oluşan, Onurhan Tüfek, Erkan Kara, Uğur Çam, A. Rıza Akkaya, İzzet Yıldırım, Altan Güvenç, Erdal Göçbak, Murat Vural ekibinden oluştu. Konser Programını, Pınar Engin sundu. Çeşitli yörelerden birbirinden güzel türküler söylendi. Konser Programı: 2 bölümden oluştu. Konser programına kalabalık davetli topluluğu katıldı.
Konser sonunda emeği geçenlere çeşitli ödüller verildi. Konser programında: Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre konuşma yaptı ve konser programında emeği geçenleri kutladı.