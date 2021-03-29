Eskişehir'de sıcaklıklar düşüyor

Bölgeden alınan bilgilere göre; Eskişehir'de akşam saatlerinde hava sıcaklığında yaklaşık 7 derece düşüş bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının birkaç gündür mevsim normallerine dönmesinin ardından Eskişehir'de yine yağış ve kar bekleniyor. Meteoroloji tarafından aktarılan bilgilere göre; bölgede akşam saatlerinde hava sıcaklığı 3 ile 7 derece azalacağı öngörülüyor. Ayrıca hafif yağmurlu ve zaman zaman kar yağışının de olacağı tahmin edilen bölgede aralıkla kuvvetli rüzgar eseceği bildirildi.