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Eskişehir'de sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji 3.

Bölgeden alınan bilgilere göre; Eskişehir'de akşam saatlerinde hava sıcaklığında yaklaşık 7 derece düşüş bekleniyor.


Hava sıcaklıklarının birkaç gündür mevsim normallerine dönmesinin ardından Eskişehir'de yine yağış ve kar bekleniyor. Meteoroloji tarafından aktarılan bilgilere göre; bölgede akşam saatlerinde hava sıcaklığı 3 ile 7 derece azalacağı öngörülüyor. Ayrıca hafif yağmurlu ve zaman zaman kar yağışının de olacağı tahmin edilen bölgede aralıkla kuvvetli rüzgar eseceği bildirildi.

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