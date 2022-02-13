Eskişehir'de şiddetli lodos seralara maddi zarar verdi

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına bazı seralarda maddi hasara sebep oldu.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına ve lodos, çiftçilere zor anlar yaşattı. Kuvvetli esen lodosun ardından Fevzi Çakmak mahallesinde yer alan seralarda ve tarla çitlerinde maddi hasar meydana geldi. Bazı seraların içinde henüz ürün bulunmadığı öğrenilirken, diğer seralarda ekili olan marul ve ıspanaklar ise zarar gördü. Seraları zarar gören çiftçiler, bu durumun çevredeki birçok üreticinin de başına geldiğini ve herkesin mağdur olduğunu dile getirdi.