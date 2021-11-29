İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

Eskişehir’de şiddetli rüzgâr sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.

Eskişehir'de şiddetli rüzgâr sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, Eskişehir'de kuvvetli rüzgâr etkisini hissettirmeye başladı. Eskişehir-Bursa karayolu Şeker köprüsü yakınlarında şiddetli esen rüzgâr nedeniyle bir ağaç devrildi. Trafiği tehlikeye atmaması için ağaç, karayolları görevlilerince güvenli bir yere taşındı. Devrilen ağacın, yük taşımaya uygun bir araçla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.

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