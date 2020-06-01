Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de, aralarında yaşanan tartışma sonucu tabanca ile bir kişiyi yaraladıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple C.Y., S.P. ve B.K arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından C.Y.'yi tabanca ile yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda şüpheliler S.P. ve B.K. Kıbrıs Şehirtler Caddesi üzerinde araç içinde kullandıkları silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. S.P. ve B.K. isimli şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.