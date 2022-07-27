Eskişehir'de simide zam

Eskişehir'de 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı, bu aydan itibaren 4,5 TL'ye yükseldi.

Haziran sonunda ekmeğe yapılan zammın ardından simit fiyatlarına da temmuz ayı itibariyle güncelleme geldi. Eskişehir'de 100 gramı 3,5 TL'ye satılan simit, Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla 4,5 TL'den satılmaya başlanacak. Simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa sunulmuştu. Bunun yanında açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL'ye yükseldi.