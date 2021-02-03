Eskişehir'de sobadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Eskişehir'de sabah saatlerinde çıkan ev yangınında yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay Şirintepe mahallesi Özlü sokaktaki 2 nolu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah 08.30 civarında anne ve babanın işte olduğu sırada 2 katlı binanın 2'inci katındaki evde sobadan kaynaklandığı belirtilen bir yangın çıktı. Anne ve babaları evde olmayan 6 ve 9 yaşlarındaki kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. İsimleri öğrenilemeyen, bacak ve boyun bölgesinden yaralandıkları öğrenilen çocuklar ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekibi yaklaşık 1 saat boyunca mücadele ederek yangını kontrol altına aldı. Evdeki eşyalarının çoğunun yangından zarar gördüğü öğrenildi.