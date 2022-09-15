Eskişehir'de sokak ortasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasında

Eskişehir'de sokak ortasında yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mamure Mahallesi Yücelen Sokak üzerinde meydana geldi. Çevredekilerin iddiasına göre, 2 şahıs arasında bir anda “ters bakma” tartışması başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavgada yumruklar konuştu. Ayırmaya çalışan vatandaşların da kavgaya dahil olmasıyla olay büyüdü. Karşılıklı yumrukların savrulduğu kavgada; plastik tabure, soda şişesi ve çay bardağı da taraflar arasında havada uçuştu. Yaşanan korkulu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.