Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde sokak satıcılarına yönelik sabah saatlerinde planlı bir operasyon başlatıldı. Özel Harekât polisinin da katılımıyla toplam 160 polis ile drone destekli yapılan operasyon kapsamında, 10 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda, 109,76 gram skunk maddesi, 9,62 gram esrar maddesi, 33 adet ecstasy uyuşturucu hap, 24,5 adet subaxone hap, 6,39 gram eroin maddesi, 3,5 adet metadon hap, 2 adet pompalı tüfek ve 25 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi.

Yakalanan 22 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 10 şüpheliye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'sinin ifadesinin alınması akabinde emniyetten serbest bırakıldığı, 8 şüpheli gözaltına alınıp işlemlerinin ardından C. Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.