Eskişehir'de sonbahar güzelliği

Eskişehir'de sonbahar mevsiminin son günleri yaşanırken mevsim şartlarıyla sararan yapraklar dökülmeye devam ediyor. Ağaçlardan dökülen ve bulundukları alanda biriken sararmış yapraklar, kentin sokak ve caddelerinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle ağaç sayısının fazla olduğu Porsuk Nehri civarında görülen bu doğal güzellikler, güneş ışınlarının da etkisiyle görenlerin adeta tablo gibi manzaralarla karşılaşmasına neden oluyor.