İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de sosyal mesafesiz arefe yoğunluğu

Eskişehir’de Kurban Bayramı’na hazırlık yapmak için alışverişe çıkan vatandaşlar arefe günü cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'na hazırlık yapmak için alışverişe çıkan vatandaşlar arefe günü cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.


Bayrama bir gün kala kent merkezinde yoğun bir kalabalık gözlendi. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, kentin uğrak yerlerindeki cadde ve sokakları, sosyal mesafeye pek de dikkat etmeden doldurdu. Hazırlıklarını son güne bırakanlar sosyal mesafeye aldırış etmeden alışverişlerini yaptı. Özellikle bıçakçılar ve giyim mağazalarında kalabalık görüntüler oluştu. Kurban Bayramı arefesinde meydana gelen bu yoğunluk ise tedirginlik yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.