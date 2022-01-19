İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de sulama kanalı dondu

Eskişehir’de sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı su kanallarının donduğu görüldü.

Eskişehir'de sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı su kanallarının donduğu görüldü.


Eskişehir son bir haftadır mevsim normallerinde seyreden soğuk havalarla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının nadiren sıfır derecenin üzerine çıktığı günlerde kent adeta buz tuttu. Emirler mevkiindeki Sanayi Caddesi kenarında yer alan bir sulama kanalı ise soğuk havadan dolayı tamamen dondu ve üzeri karla kaplandı.

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