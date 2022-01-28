Eskişehir'de suni tohumlama konusunda işbirliği protokolü imzalandı

İlgili protokol çerçevesinde Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine üye olan üreticilere, suni tohumlama konusunda uygulanacak indirimle hayvancılıkta önemli yeri olan genetik ilerleme konusunda işbirliği amaçlanıyor. İmza töreninde konuşan Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gazi Küçükaslan, hayvancılıkla ilgili iki sivil toplum örgütünün işbirliğinin önemine dikkat çekerek, “İlkini geçen yıl yaptığımız protokol ile üreticilerimizin ekonomik olarak zor durumda olduğu bu günlerde üyelerimizin yanında oluyoruz. Aynı zamanda da hayvancılık için çok önemli bir yere sahip olan suni tohumlama faaliyetleri konusunda aşama kaydetmek istiyoruz” dedi.

"Genital yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi açısından önemli olan bir işbirliği oldu"

Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Veteriner hekimleri odası olarak ekonomik olarak zor günler yaşayan üreticilerin hayvanlarında verim artışı ve genital yolla bulaşan hastalıkları önlenmesi açısından önemli olan bir işbirliği oldu. Suni tohumlama uygulamalarının devamının ve kalitesinin arttırılmasını önemsiyoruz. Eskişehir'de yaptığımız bu işbirliği protokolünün tüm Türkiye ‘ye örnek olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.