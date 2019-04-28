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Eskişehir'de şüpheli ölüm

Eskişehir’de bir kişi henüz belirlenemeyen sebeple evinde ölü bulundu.

Eskişehir'de bir kişi henüz belirlenemeyen sebeple evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Şükrü Tosun(50) Odunpazarı ilçesi Yenidoğan mahallesi Sevinç caddesindeki evinde yakınları tarafından ölü halde bulundu. Doğalgaz sızıntısı yüzünden zehirlendiği iddia edilen Tosun'un Tepebaşı Belediyesinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Şükrü Tosun'un ölüm nedenini belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

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