Eskişehir'de şüpheli ölüm

Eskişehir'de mahkeme zabıt kâtibi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesinde görev yapan zabıt kâtibi Azad Göl, mesaisine başlamadı. Bunun üzerine Göl'ü arayan iş yerindeki arkadaşları, telefonuna ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Azad Göl'ün Yıldıztepe Mahallesi Çağlarca Sokak'taki evine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açan ekipler, Göl'ün cansız bedenine ulaştı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Göl'ün 3'üncü katta bulunan evine Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. İncelemeler sonucunda ölümün intiharla gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor.