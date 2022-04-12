Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi

Eskişehir'de bir taksinin çarptığı kedi can verirken, sürücü çevredeki vatandaşların tepkisine maruz kalınca hız kesmeden yoluna devam etti.

Bugün öğle saatlerinde Arifiye Mahallesi Tanış Sokak üzerinde süratli gittiği iddia edilen 26 T 0114 plakalı taksi, aniden yola fırlayan kediye çarptı. Kazada boynu kırıldığı düşünülen kedi oracıkta can verdi. Çevredekilerin gözü önünde gerçekleşen olayda, bir süre duraksayan taksi şoförü, vatandaşların bağırıp çağırmaları üzerine hızla oradan ayrıldı.

Kedinin cadde üzerindeki bir kafe işletmecisi tarafından bakıldığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen işletmeci, kanlar içinde kalan kedisinin başında uzun süre bekledi. İşletmeci, bakımını üstlendiği kedinin ölmemesi için elinden geleni yapsa da sevimli dostu fazla dayanamadı.

Bu arada, o civardaki ara sokaklarda şoförlerin dikkatsiz şekilde araç kullandıklarını iddia eden vatandaşlar, yetkililerden caydırıcı cezalar bekliyor.