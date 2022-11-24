Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de yasa dışı yollardan tarihi eser niteliğindeki ürünleri piyasaya sürmeye çalışan 3 kişi yakalanırken, 148 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tarihi eser niteliğindeki varlıkları yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kent merkezinde tespit edilen 1 ikamet, 1 araç ve 2 şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde 132 adet sikke ve 16 adet obje ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.