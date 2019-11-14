Eskişehir'de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında Eskişehir'de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi toplantısı düzenlendi.

Kurum binasında gerçekleşen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, paydaşlardan oluşan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi üyeleri ve İl Müdürlüğü'nde konu sorumlusu personeller katıldı.

Toplantıda ilk etapta İl Teknik Komitesi gündemi doğrultusunda Eskişehir'de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti veren Çifteler Ziraat Odası'nın 2018/2. Dönem destekleme ödemeleri için İlçe Denetim Komisyonlarınca 1. ve 2. altı aylık dönemlerde yapılan işletme ve büro denetimleri sonucu oluşturulan raporlar görüşüldü.

İkinci etapta Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan Paydaş Danışma Grupları temsilcileri komite üyelerine bilgilendirme yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Süt Sığırcılığı Paydaş Danışma Grubu teklifi doğrultusunda İnönü Süt Birliği üreticilerinin eğitim taleplerinin tespiti için anket çalışması yapılmasına, Hububat Paydaş danışma Grubu üyelerinin incelemelerde bulunmak üzere Konya iline günübirlik teknik gezi yapılmasına, Kırsalda Kadın Danışma Grubu teklifi doğrultusunda grup üyeleri ve eğitim alan kadın üreticilerle Antalya Tarım Fuarına teknik gezi düzenlenmesine karar verildi.

Ayrıca 2019 yılında tarım yayımcısı ve danışmanlarına yönelik planlanan eğitim toplantılarının konuları hakkında tarım yayımcısı ve danışmanlarından gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda da tarım danışmanı ve yayımcılarına yönelik Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Mevzuatı ve Kırsal Sosyoloji ile Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kekik Yetiştiriciliği konularında birer gün eğitim verilmesine, İl Teknik Komitesi'nin oy birliği ile karar vermesiyle toplantı sona erdi.