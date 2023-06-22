Eskişehir'de Tarla Günü'nde çiftçiler bilgilendi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) Eskişehir'de Tarla Günü etkinliği düzenlenirken, gelen çiftçiler bilgilendirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, Eskişehir'de bulunan Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Tarla Günü etkinliği düzenledi. Etkinliğe yetkililer, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak ve çok sayıda çiftçi katıldı. Programda, Enstitü tarafından geliştirilen tohum çeşitlerin tanıtımı ve Yerel Tohum Hazırlama ve Muhafaza Tesisi" açılışı gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan etkinlikte çiftçiler yapılan konuşmalarla bilgilendi. Daha sonra hizmete alınan araçların ve ata tohumların temizlenmesine imkan sağlayan merkezin açılışı gerçekleştirildi.

"Temizleme ve muhafaza deposu olarak burayı açtık”

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Dr. Savaş Belen günün anlam ve önemine dair, “Projemizin yapılış amacı ata tohumlarının toplanılması, onların tekrar karakterizasyonunun yapılması, özelliklerinin bilinmesi ve çoğaltılıp tekrar çift yapılandırılması. O esnada da bizim bu tesisimizde de tohumların temizlenip tekrar hazırlanıp çoğaltılıp, buralarda çiftçimize vermek üzere saklanması amacıyla yapılmış bulunuyoruz. Bugün bir ‘Tarla günü' için açılış gerçekleşti. Bir parsel biçerdöverimiz alındı, onun için açılış gerçekleşti. En sonunda burası ata tohumlarının temizleme ve muhafaza deposu olarak burayı açtık” dedi.

"Tarlalarını ekerek ürünleri geliştirebilecek"

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zeki Durak ise yapılan ve destek verilen projeler ile bunların yararları hakkında şöyle konuştu;

“Bugün burada ajansımızın destekleri ile hayata geçen çok önemli bir projenin açılışını gerçekleştirdik. Bu projede özellikle bölgemizde yetişen yerel çeşitler burada alındı. Temizlenerek saflaştırılması, karakterize ederek tekrardan çiftçimize verilecek bir mekanizma üzerine gerçekleşen bir proje. Burada yapmış olduğumuz bu proje çerçevesinde de Geçit Kuşağı tarımsal araştırma enstitüsü toplamış olduğu tohumları görmüş olduğunuz gibi hem temizliyor, elekten geçiriyor ve bunları saflaştırarak çiftçimize veriyor. Bu proje çerçevesinde öncelikle ata tohumlarımız ve çeşitliliğimiz kurulacak. Ayriyeten bu proje çerçevesinde ajans olarak şöyle bir talebimiz olmuş, 10 yıl boyunca çiftçilerimiz ata tohumlarını temizlenmiş ve saf bir şekilde alabilecek. Tarlalarını ekerek ürünleri geliştirebilecek. Bu şekilde hem çeşitlerimiz kurulacak hem çiftçilerimiz uygun zamanlara göre uygun çeşitleri ekerek en yüksek verimi sağlamış olacak hem de bölgenin kırsal kalkınmasına yönelik önemli bir proje hayata geçmiş olacak. İnşallah bu desteğin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün bölgemizdeki birçok kişinin katıldığı Geçit Kuşağı Araştırma Derneğimiz özellikle Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya gibi illeri de aynı zamanda hizmet etmekte. Buradaki çiftçilerimizde bu enstitülerden oldukça faydalanmaktadır. Bu destek Kalkınma Ajansı olarak buraya vermiş olduğumuz altıncı desteğimiz, buradaki hem enerji sistemleri hem de tohum ayıklama tesisleri gibi birçok projede destek olduk. Bu destekler çerçevesinde istifade eden çiftçilerimiz bugün burada bu mutluluğu paylaşmak için geldiler. Güzel bir kalabalık oldu, güzel bir katılım oldu, inşallah burada yine yeni çeşitleri ve yeni çeşitlerde neyin ekilebilir olduğunu öğrenerek bunları uygulamaya başlayacaklar. Önümüzdeki sezonda inşallah verimlilikleri ve kaliteleri artırarak katma değeri yüksek ürünler üretme iyi hedeflenmiş olacağız.”