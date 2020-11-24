Eskişehir'de tatlı patatesin ilk hasadı başladı

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından demonstrasyonu yapılan tatlı patateste ilk ürün hasadı gerçekleştirildi.

Çiftçilerin daha çok kazanç getiren ürünler yetiştirerek gelir seviyelerini yükseltmek ve ilçe şartlarında daha verimli çeşitlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli demonstrasyon çalışmaları yapılıyor. Yapılan demonstrasyonlar ile bölgenin iklim şartlarına uygun olarak seçilen yeni çeşitler çiftçilerin hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda Mihalgazi İlçe Müdürlüğünce 2020 yılı üretim sezonunda 2 dekar alanda tatlı patates dikimi mayıs ayında gerçekleştirildi. İlçede dikilen tatlı patates fideleri Uzakdoğu ülkeleri olan Endonezya ve Filipinler'den Türkiye'ye getirten ve Muğla'nın Datça ilçesinin öncü çiftçilerinden biri olan Refik Tanrısever aracılığıyla temin edildi.

Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, ilçede tatlı patates demonstrasyonu ile fidelerin dikimi mayıs ayında gerçekleştirilirken hasadının da 20 Kasım tarihi itibariyle başladığını belirtti. Sıra üzeri 1 metre, sıra arası ise 1,5 metre olacak şekilde yapılmış olan fide dikiminde iyi bakım ve besleme şartları sağlandığında dekara ortalama 5 - 6 ton ürün alınabileceğinin gözlemlendiğini ifade etti.

Tatlı patatesin yemeklik tüketilmesinin yanı sıra haşlanarak ya da kızartılarak çerez olarak da yenilebildiğinin altını çizen İlçe Müdürü Gürel; demir, potasyum ve bitkisel lifler açısından da tatlı patatesin zengin olduğunu vurguladı.

Bu günkü piyasa fiyatları değerlendirildiğinde tatlı patatesin toptan kilogram satış fiyatının 10-15 TL civarında olduğunu söyleyen İlçe Müdürü, Mihalgazi için oldukça verimli geçen demonstrasyon sonrası ilçede tatlı patates üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan projenin 2021 yılında bakanlığı bünyesinde bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne de sunulduğunu aktardı.