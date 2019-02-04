Eskişehir'de “Tedarikçi Günleri” başlıyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenecek “Tedarikçi Günleri” kapsamında Türk sanayisinin en büyük firmalarının satın alma ve satış profesyonelleri Eskişehir'de, ESO üyelerinden satın almak için bir araya gelecek.

İlk etkinlik Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Tedarikçi Günleri'nin Eskişehir sanayisine ciddi bir katkı sağlayacağını ve dönüm noktası olacağını söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Ülkemizin en büyük sanayi firmalarını şehrimiz sanayicileri ile bir araya getireceğiz. Üyelerimizle tanışmalarını, üretimlerinde Üyelerimizin ürünlerini kullanmaları için ortam oluşturacağız. Bu sayede kurulacak iş bağlantıları yeni fırsatlar sağlarken şehrimizin üretim gücüne de güç katacak” dedi.

İlk etkinlik Şubat'ta

ESO Tedarikçi Günleri'nin yerli ve yabancı ana sanayicilerle Eskişehir'deki sanayicileri buluşturacağını açıklayan Kesikbaş, “ Odamız, Tedarikçi Günleri ile uluslararası rekabet gücüne sahip ve ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenen büyük sanayilerle Eskişehir'e faaliyet gösteren, rekabetçi fiyat ve kaliteli ürün sunabilme kapasitesine sahip üyelerimizi bir araya getirecek. Bu buluşma aynı zamanda bu firmalara Eskişehir'in üretim kabiliyetlerini yakından tanıma fırsatı da sunacak. İlk etkinlik Şubat ayının üçüncü haftası yapılacak ve üyelerimizi buraya davet edeceğiz” diye konuştu.

ESO'nun farklı sektörlerde üretim gerçekleştiren üyeleri olduğuna dikkat çeken Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin tek bir alanda değil birçok alanda üretim kabiliyeti olduğunu vurguladı. Kesikbaş, şunları söyledi;

“Havacılık, Raylı sistemler, Beyaz eşya yan sanayi, Otomotiv yan sanayi, Makine imalat, Yapı malzemeleri, Seramik ve toprak ürünleri, Madencilik, Gıda, Hazır giyim ile Mobilya başta gelen sektörlerimiz arasında. Diğer yandan özellikle metal ve plastik işleme, döküm, metal ve plastik enjeksiyon ve özel parça imalatı konularında Üyelerimiz önemli deneyim ve kapasiteye sahip. Tedarikçi Günleri ile amacımız küresel markalarla üyelerimizi bir araya getirerek yeni iş fırsatları sağlamak. Şehrimize aşa ve iş getirme noktasında bir adım daha atmak.”