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Eskişehir'de tedirgin eden bildik görüntüler

Eskişehir’de gün içinde artan sıcaklıklar, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte mutasyona uğramış korona virüs haberlerine rağmen kendisini sokağa atan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insanlar, tedirginlik yaşatan görüntülere sebep oldu.

Eskişehir'de gün içinde artan sıcaklıklar, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte mutasyona uğramış korona virüs haberlerine rağmen kendisini sokağa atan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insanlar, tedirginlik yaşatan görüntülere sebep oldu.


Eskişehir'de bugün hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkmasıyla, birçok cadde ve sokağı kalabalıklar doldurdu. Bütün uyarılara rağmen çok sayıda vatandaş, çocukları ile birlikte park ve bahçelerde gezip, alışveriş yapıp sosyal mesafeyi adeta umursamadı. Ülkedeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de son günlerde mutasyona uğramış korona virüs haberlerinin çoğalmasını umursamayan vatandaşlar günün sonuna kadar dışarıda vakit geçirdi. Birçok bölgede sosyal mesafeye uyulmadığı gözlenirken, yan yana oturup sohbet eden, parklarda yiyecek tüketen, maskeleri belirtilen titizlikte takmayanlar dikkatlerden kaçmadı.

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