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Eskişehir'de tedirleri ihlal edip kumar oynayan 65 kişiye 291 bin 590 lira ceza

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen dernek binasındaki 65 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen dernek binasındaki 65 kişiye idari para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Hacıalibey Mahallesi'ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 65 kişiye, toplam 291 bin 590 lira ceza verildi.


Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca ekipler, içeride şüpheli davranışlarda bulunan D.R.'nin üzerinde, tombala oynayanlardan alacağı paraların hesap çetelesi olarak tutulan 4 parça kağıt ele geçirdi.

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