Eskişehir'de 'Tekvando Branşı Kuşak Sınavı'

Eskişehir temsilcisi Gökmeydan Spor Kulübü tarafından 'Tekvando Branşında Kuşak Sınavı' yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gökmeydanspor Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında 12 beyaz kuşaklı ve 56 renkli kuşaklı olmak üzere, toplamda 68 sporcu mücadele etti. Antrenör Elif Çatal eşliğinde salona giren oyuncular, ilk olarak burada İstiklal Marşı'nı okudu. Programın açılış konuşmasını yapan Kulüp Antrenörü Elif Çatal, "Gökmeydan Spor Kulübü olarak amacımız; gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi esir alan; uyuşturucudan sigaraya, birçok kötü alışkanlık yerine vatanını ve milletini seven, milli kültürünü bilen, manevi duygulara sahip, hoşgörülü, liderlik ve iletişim duyguları gelişmiş, sosyal ilişkileri yüksek, iyiyi, güzeli seçen, takdir eden, saygılı sporcular yetiştirmektir. Uluslararası alanda rakipleri ile rekabet ve başarı elde edebilen bir nesil yetiştirmektir" dedi.

Sporcular 4 kişilik sınav komisyonu karşısında, temel teknik ve yeteneklerini sergilerken yapılan gösteriler büyük beğeni topladı. Kulüp başkan ve davetlilerin; sporculara, kuşaklarını bağlamaları ile program sona erdi.