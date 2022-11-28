Eskişehir'de terör propagandası yapmaktan gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'nin gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için Gültepe Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün talimatları doğrultusunda propaganda yaptıkları, askeri operasyonları protesto ettikleri, aynı zamanda terör örgütüne zemin oluşturacak eylem ve etkinlik arayışı içerisinde oldukları gerekçesiyle 1'i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.