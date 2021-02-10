İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de tır yangını

Eskişehir Bilecik karayolunda seyir halindeyken tekerinden başlayan alevlerin yayılması ile kısa sürede bir bölümü tutuşan tırda büyük hasar meydana gelirken, olay sırasında sürücü ve çevredekiler büyük panik yaşadı.


Konya'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan deterjan yüklü Hüseyin Turan yönetimindeki 42 AGU 543 plakalı tırdan, Eskişehir-Bilecik karayolu 30'ncu kilometrede dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup aşağıya indi ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada sürücü ve çevredekiler büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerin çalışmaları ile alevler söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Sürücü Hüseyin Turan, "Rampanın orada araçtan duman geldi. Düzlüğe çıkınca durdum. Aşağı inince araç alev aldı" diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.