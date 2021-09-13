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Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kavşaktan geçiş yapan kamyon ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşaktan geçiş yapan kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, OSB Teksan Sanayi Sitesi Hasan Polatkan Köprüsü altındaki kavşakta meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Mesut A. idaresindeki 26 ADD 355 plakalı kamyon, Resul K. idaresindeki 34 BC 8751 çekici plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan kamyon sürücüsü Mesut A. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hareket edemez hale gelen kamyon çekiciyle kaza alanından kaldırıldı.

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