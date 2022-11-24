Eskişehir'de tohum saklama ve gem bankası

Dr. Muhammed Zeki Durak, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne kurulan Tohum Temizleme ve Paketleme Ünitesi'ndeki çalışmalarda tüm bölgesel bazlı türlerin seçilip ülke genelinde çiftçilere gönderilerek nitelikli ürünler yetiştirmesine imkân sağlandığını belirtti.

“Tarımsal kalkınma açısından çok önemli bir proje”

Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA destekleri ile kurulan sistemleri inceledi. Enstitüsü'nde görevli Dr. Savaş Belen'den geniş çaplı ve detaylı bilgi alan Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, sistemlerin öneminden ve çiftçiye olan faydalarından bahsetti. Destekler ile çiftçinin daha kaliteli tohumları elde edeceğini anlatan Durak, "Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne vermiş olduğumuz ajansımızın desteklerini inceleme imkânımız oldu. Bu destekler ile çiftçimizin ihtiyaç duymuş olduğu tohumlar bir selektörden geçerek arındırılıyor ve bunlar da tohumluk hale getirildikten sonra da tekrar çiftçimizin hizmetine sunuluyor. Örneğin çiftçimiz hangi toprağa nasıl bir tohum atacağını ya da hangi tarz gübre vereceğini bu çalışmanın neticesinde belirleyebiliyor. Mesela burada elimizde görmüş olduğunuz aspir tohumu var. Tohum burada ajansın sağlamış olduğu bu cihazda renklerine göre kategorize ediliyor ve istenen saflıkta, hiçbir yabancı madde olmayacak şekilde çiftçimize veriliyor ve çiftçimiz bu ürünü yetiştirerek yüksek miktarda ürün elde edebiliyor. Aslında tarımsal kalkınma açısından çok önemli bir proje. Enstitümüzde görmüş olduğunuz çalışmalarda tüm bölgesel bazlı türler seçiliyor ama bu tohumlar tüm ülke geneline gönderilerek çiftçimize nitelikli tohum veriliyor ve nitelikli ürünler yetiştirmesine imkân sağlamış oluyor” diye konuştu.

“Saf tohumluk halini çiftçilerimize ulaştırıyoruz”

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Dr. Savaş Belen ise BEBKA'nın desteklerinin önemine değinerek şöyle konuştu;

“BEBKA'nın bize vermiş olduğu desteklerle burada önce Bursa, Eskişehir ve Bilecik civarındaki yerel çeşitlerimizi topladık, sonra onların morfolojik ve genetik karakterizasyonunu yaptık. BEBKA'nın vermiş olduğu desteklerle bir tohum saklama, tohum gem bankası gibi aktif koleksiyonun olduğu bir mekân yaptık. Bu sayede 10 sene boyunca çiftçimizin ürettiği yerel materyalin çoğaltımı ve onlara tekrar kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje ile ürettiğimiz tohumların çoğaltılıp, burada selektörlendikten sonra saf tohumluk halini çiftçilerimize ulaştırıyoruz.”