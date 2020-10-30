Eskişehir'de toplu taşımaya zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında kullanılan Esbilet ve Eskart'a zam yaptı.

Eskişehir'de 1 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle akıllı Eskart fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya, indirimli akıllı Eskart fiyatı ise 1 lira 60 kuruştan 1 lira 80 kuruşa, tam Esbilet 3 lira 50 kuruştan 4 liraya, indirimli Esbilet ise 3 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa yükselecek. Alınan kararla aktarmalar ise 35 kuruştan 40 kuruşa çıkarıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi konu hakkında yaptığı duyuruda, “UKOME tarafından 21 Ekim 2020 tarihinde alınan karar ile toplu taşıma fiyatlarında zorunlu olarak artışa gidilmiştir. 2018 yılında ulaşım fiyatlarındaki son düzenlemenin ardından geçen sürede elektrik maliyetleri, personel giderleri ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle bu fiyat değişikliği kaçınılmaz hale gelmiştir. ESTRAM özelinde 2018-2019 yılları arasındaki elektrik maliyetlerinde yüzde 53'lük bir artış meydana gelmiştir. Personel ücretleri, yemek, taşıma, kıyafet ve destek maliyetleri gibi personel giderlerindeki 2018-2019 yılları arasındaki artış yüzde 36 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 yılı Temmuz ayında 2 lira 50 kuruş olarak belirlenen Tam Eskart değeri, Merkez Bankası enflasyon hesaplamasına göre 2020 yılında 3 lira 24 kuruş olarak karşımıza çıkmaktadır. Yedek parça başta olmak üzere ithal olarak alınan birçok ürün düşünüldüğünde 2018 Eylül ayında 6 lira 60 kuruş seviyelerinde seyreden dolar kuru, bugün ise 8 lira 30 kuruş seviyelerine yükselmiştir. 2020 yılının dahil olmadığını ancak bu yıl da tüm giderlerde büyük artışlar olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu çerçevede farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin oluşturduğu UKOME tarafından oy birliği ile alınan karar kapsamında 1 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle Akıllı Eskart fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya, indirimli akıllı Eskart fiyatı ise 1 lira 60 kuruştan 1 lira 80 kuruşa yükselecektir. Tam Esbilet 3 lira 50 kuruştan 4 liraya, indirimli Esbilet ise 3 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa yükselecektir. Yeni belirlenen tarife ile birlikte vatandaşlarımız otobüs veya tramvaylardan aktarma yaparken 35 kuruş yerine 40 kuruş ödeyeceklerdir” denildi.