İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de torbacılara yönelik operasyon: 2 gözaltı

Eskişehir’de narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarının yakalanmasına ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 31.37 gr metamfetamin, 4.40 gr esrar, 4.14 gr bonzai, 0.17 gr mdma, 0.22 gr eroin, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adliyeye sevk edilirken, diğer şahıs hakkında ise işlem yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.