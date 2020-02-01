Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobil, tramvay hattındaki katener direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; gece saat 01:00 sıralarında, Onur U. (20) idaresindeki 26 EL 787 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, tramvay hattındaki katener direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobil sürücüsü Onur U. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Onur U.'yu yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Yasin G. ise, sıkıştığı araçtan Eskişehir İtfaiyesi tarafından çıkarılarak, cenaze aracına polis ekipleri eşliğinde bırakıldı.

Öte yandan polis, kaza hakkında inceleme başlattı.