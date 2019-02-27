Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Tuncay idaresindeki 26 ST 550 plakalı otomobil, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı'nda kontrolden çıktı. Otomobil, önce refüje ardından yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Meydana gelen kazada, araç içerinde bulunan Özgür Özsak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Serhat Tuncay ve aynı araçtaki Süleyman Özkan Ayaz ise ağır yaralandı. Tuncay ve Ayaz sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.