Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir'de, bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; olay 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Caddesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde Mesut Güçsüz idaresindeki 06 VN 688 plakalı Volkswagen marka otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan kataner direğine çarptı. Kazada, ağır yaralanan Güçsüz, olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.