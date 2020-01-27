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Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Eskişehir’de, çevreyolu üzerinde bir tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de, çevreyolu üzerinde bir tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolun 3 şeridini de kapatan tır, şehirlerarası yolda uzun araç kuyruğuna sebep oldu.


Olay, Eskişehir-Ankara istikameti çevre yolu üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ercan K., idaresindeki 44 VT 044 plakalı tır, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, Ercan K. ile araçta yolcu olarak bulunan Erdinç K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



'Tır sürücünün direksiyon başında uyuduğu öne sürüldü'


Öte yandan kaza yapan tırın, çevreyolunun 3 şeridini de kapatması sonucu şehirlerarası yolda uzun araç kuyruğu oluştururken, tır şoförü Ercan K.'nin direksiyon başında uyuduğu iddia edildi.

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