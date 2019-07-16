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Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza Çifteler ilçesi Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında yaşandı. Vedat Gönder idaresindeki 41 TV 809 plakalı hafif ticari araç, Remzi Demirel'in yönetimindeki 26 ND 267 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Figen Demirel (50), Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan, Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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